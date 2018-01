Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 8

O Estadão Noite desta segunda-feira, 8, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública da Unb e autor, entre outras obras, do 'Curso de Economia Política', sobre finanças públicas, controle e 'pedaladas fiscais'.

Em 'Enquanto as panelas batem (ou: A fábula da crise política de Eldorado)', o cientista político Lucas Pereira Rezende, professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFSC e autor de 'O Engajamento do Brasil nas Operações de Paz da ONU', narra de forma bem-humorada os possíveis interesses políticos por trás da crise política no País.

Heloisa Pait, professora de Sociologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Marília, critica a omissão de lideranças universitárias em casos de preconceito e racismo.

Benedito Cerezzo Pereira Filho, professor da faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), e sócio do escritório Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, tece considerações sobre 'A Rebelião Contra a Fundamentação das Decisões Judiciais'.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco escreve sobre a eterna dúvida no futebol brasileiro em relação ao desempenho e manutenção de técnicos.

