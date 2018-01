Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 11

O Estadão Noite desta segunda-feira, 11, traz a análise de Carlos Mauricio Mirândola, doutor em direito pela USP e coordenador da área de mercado de capitais e compliance financeiro do Velloza e Girotto Advogados, sobre o desvios de verbas provenientes de obras públicas e contratações de empresas estatais elucidados na Operação Lava Jato.

Gonçalo Jose de Sousa Junior , jornalista esportivo do Estadão, comenta sobre a reinvenção do craque argentino Messi a cada nova Bola de Ouro.

Mary Elbe Queiroz, professora e advogada, pós-doutora em Direito Tributário e membro da Comissão de Juristas do Senado, esclarece que o aumento de tributos por Medidas Provisórias somente poderá ser feito em 2017.

Marcos Fernandes G. Da Silva, professor de microeconomia e governo e pesquisador pela Fundação Getúlio Vargas, analisa o debate sobre o que é ser de direita e ser de esquerda no Brasil.

Para completar a edição, João Batista Tavares, procurador jurídico de fundações e pesquisador do Direito Administrativo na PUC-SP, comenta resistência do Tribunal de Contas paulista em harmonizar-se com o modelo constitucional.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.