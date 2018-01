Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 9

O Estadão Noite desta segunda-feira, 9, traz a análise de, professor da UFRGS e da Universidade de Cambridge, sobre a estratégia de promoção do crescimento econômico baseada na expansão da produção de bens duráveis financiada pelo crédito.

José Matias-Pereira, professor da Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política', mostra como equívocos e a irresponsabilidade fiscal levaram o Brasil a um quadro de recessão e debilidade.

A edição de hoje também conta com os artigos de dois especialistas sobre a lei que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática em todo o território nacional, contra bullying e cyberbullying: Julia Maria Ramos Bossolane, advogada do Innocenti Advogados Associados, e Renato Dias Baptista, professor da Unesp de Tupã.

Para completar a edição, o editor de Esportes do Estadão Luiz Antônio Prosperi escreve sobre a 'volta' de Neymar à seleção brasileira.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.