Os destaques do Estadão Noite desta segunda-feira, 1º

O Estadão Noite desta segunda-feira, 1º, traz o artigo da colunista do Estadão Dora Kramer sobre a 'surpresa' de muitos brasileiros com a guinada ortodoxa da presidente Dilma Rousseff na escolha do novo ministério.

A edição também conta com a análise de Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, sobre o resultado das eleições no Uruguai.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão, escreve sobre a situação dos refugiados da Síria, agora que o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA) suspendeu ajuda a 1,7 milhões de sírios na Jordânia, Líbano, Turquia, Iraque e Egito.

Maria Tercília Vilela de Azeredo Oliveira, membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio Preto, discorre sobre a necessidade de União, Estados e municípios brasileiros trabalharem de forma articulada no combater à violência contra a mulher.

Para completar a edição, Glauco de Pierri comenta o atual momento no futebol brasileiro, com grande expectativa sobre o Palmeiras no jogo do próximo domingo, e o adeus às jogadas de Alex, meia do Coritiba.

