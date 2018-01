Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 11

O Estadão Noite desta segunda-feira, 11, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na UnB e autor, entre outras obras, do 'Curso de Economia Política', sobre a frágil consciência fiscal dos brasileiros.

Eder Sivers, desembargador federal do trabalho da 15ª Região, e Juliana Perrella de Oliveira Santos, assistente de gabinete de desembargador, tratam do projeto de lei que regulamenta a terceirização em todas as atividades.

Valdemir Pires e Diêgo Delmônico, membros do Grupo de Pesquisa sobre Controle Social do Gasto Público da faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, discorrem sobre o Plano Plurianual como instrumento para enfrentar a crise nos municípios.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, escreve sobre a tentativa de países ocidentais em isolar Putin e Rússia após a crise ucraniana.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco faz suas apostas para a Libertadores.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.