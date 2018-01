Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 13

O Estadão Noite desta segunda-feira, 13, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Universidade de Brasília, sobre as últimas manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff.

O colunista do Estadão Celso Ming, por sua vez, retoma o artigo - e advertência - de Fernando Gabeira para comentar os erros na condução da política econômica nos últimos anos.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", faz um balanço da Cúpula das Américas.

O escritor e tradutor Eric Nepomuceno presta homenagem ao uruguaio Eduardo Galeano, autor de obras referenciais, como 'As Veias Abertas da América Latina', e que morreu nesta segunda aos 74 anos.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco faz suas apostas para as semifinais do Paulistão 2015.

