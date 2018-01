Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 16

O Estadão Noite desta segunda-feira, 16, traz a análise de Rogerio P. de Andrade, professor do IE/Unicamp e pesquisador do CNPq, sobre a recente instabilidade cambial, motivada em partes pelo cenário político brasileiro.

Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política, ressalta o perigo de uma crise de interregno no País: o fim de um ciclo, uma situação econômica e política que está morrendo, sem que o novo tenha se gestado.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da FGVSP, explica as manifestações de domingo e lista prioridades para reduzir a insatisfação popular e amenizar a crise política.

O colunista do Estadão Celso Ming comenta também os protestos, mas a partir do discurso de que os mesmos seriam fruto 'dos derrotados' nas eleições.

Para finalizar, o colunista Antero Greco mostra como a semana está cheia de atrações com a Taça Libertadores.

