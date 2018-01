Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 25

O Estadão Noite desta segunda-feira, 25, traz a análise do economista e advogado, professor da Unb e autor, entre outras obras, do 'Curso de economia política', sobre a taxa de desemprego no Brasil.

Jean Marcel Carvalho França, professor da Unesp de Franca, recupera a sabatina de Fachin no Senado para criticar o 'elogio à erudição do doutor' e o distanciamento de autoridades em relação ao povo.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, comenta a atual crise de imigração na Europa e Ásia.

Ney Lemke, professor do Departamento de Física e Biofísica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, escreve sobre a contribuição de John Forbes Nash (1923/2015) à sociedade.

Para completar a edição, o colunista Antero Greco avalia Corinthians e Palmeiras, dupla que se vê já em encruzilhada, mal a Série A deu a partida.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.