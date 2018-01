Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 26

O Estadão Noite desta segunda-feira, 26, traz a análise de Dimitri Dimoulis, que cursou direito na Universidade de Atenas e ensina Direito constitucional na Escola de Direito de São Paulo da FGV, sobre as esperanças gregas após a vitória nas urnas do partido de esquerda - algo sem precedentes no país, que sempre foi governado por partidos da direita ou do centro.

Bruno De Conti, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, analisa o cenário de crescimento econômico brasileiro após a divulgação do Relatório Focus nesta manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O colunista esportivo Mateus Silva Alves utiliza o exemplo do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, que "perdeu" três de seus jogadores mais talentosos, para explicar como funciona o mercado da bola no País e para onde vai a receita dos clubes com essas negociações.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", discorre sobre o Japão e sua política externa marcada por recuos, como demonstra a questão dos reféns com o Estado Islâmico.

Para finalizar, Neusa Maria Pereira Bojikian, professora de Negociações Internacionais do Curso de Relações Internacionais da Faculdade Santa Marcelina, e Marcos Cordeiro Pires, coordenador geral e professor do Curso de Especialização em Negociações Econômicas e Operações Internacionais da Unesp, traçam um panorama sobre a retomada das relações bilaterais entre Estados Unidos e Cuba.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.