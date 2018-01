Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 30

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O Estadão Noite desta segunda-feira, 30, traz a análise de Rafael E. Ioris, professor de História Latinoamericana na Universidade de Denver, e Bryan Pitts, bolsista de pós-doutorado Fulbright no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, sobre a guinada conservadora no Brasil.

Em 'Controle de contas e corrupção, o economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, escreve sobre a deterioração do sistema de controle de contas na administração pública brasileira.

José Manoel Bertolote, professor do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Unesp, discorre sobre os diversos tipos de violências que estão hoje 'pulando os muros' das principais universidades do País.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os jornalistas de cultura João Paulo Carvalho e Renato Vieira comentam a última edição do Lollapalooza Brasil, realizado nesse final de semana em São Paulo.

Para completar a edição, o colunista do Estadão Antero Greco escreve sobre o dilema são-paulino: time terá, no meio da semana, a primeira decisão da temporada.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.