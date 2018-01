Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 1

O Estadão Noite desta sexta-feira, 1, traz a análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre o 'dilema' do PMDB.

Rodrigo Felberg, advogado criminalista, sócio do Hartmann e Felberg Advogados Associados, professor de Direito Penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie, explica por que as 'pedaladas' não são apenas meros métodos contábeis administrativos.

Celso Ming, colunista do Estadão, explica os resultados da balança comercial do Brasil.

José Matias-Pereira, economista, advogado e professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, discorre sobre os posicionamentos exacerbados durante a crise política no País.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Marcius Azevedo comenta o clima de tensão para o Dérbi no Pacaembu.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.