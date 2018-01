Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 10

O Estadão Noite desta sexta-feira, 10, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política', sobre 'fatos, factoides e armadilhas' na discussão sobre irregularidades nas contas de 2014 do governo e recentes depoimentos da Lava Jato.

Claudio Salvadori Dedecca, professor de Economia Social e do Trabalho da Unicamp, comenta o Programa de Proteção ao Emprego - PPE, anunciado esta semana pelo governo, e o conjunto de problemas que podem liquidar ou tornar residual sua principal virtude: a proteção ao emprego.

Dimitri Dimoulis, graduado em direito pela Universidade de Atenas e professor de Direito constitucional na Escola de Direito de São Paulo da FGV, e Soraya Lunardi, pós-doutora na Universidade Politécnica de Atenas e professora de direito público na Unesp, analisam o cenário da Grécia e União Europeia.

Alvaro Martim Guedes, especialista em Administração Pública e professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, escreve sobre as chamadas 'pedaladas fiscais'.

Para completar a edição, o jornalista Roberto Godoy, especialista em defesa militar, trata do novo sistema de defesa antiaéreo - o russo Pantsir S1 - das Forças Armadas do Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.