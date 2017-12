Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 11

O Estadão Noite desta sexta-feira, 11, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de economia política', sobre a crise política e os protestos marcados para o próximo domingo.

Sara Toledo, pesquisadora de Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp - Unicamp - PUC-SP), discorre sobre o que ela chama de 'esquerda às avessas' e a postura políticas do PT.

André Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor-doutor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp em Araraquara, fazem uma defesa da Petrobrás.

Talmy Tercio Ribeiro da Silva Júnior, membro da Comissão de Apoio à Advocacia da OAB do Piauí, coordenador do Curso de Direito da Faculdade Aespi e professor de Processo Penal da Faculdade Aespi, comenta o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre os desafios do novo treinador do Palmeiras.

