Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 11

O Estadão Noite desta sexta-feira, 11, traz o artigo de, advogado em Brasília, professor de Direito Constitucional do UniCeub e coordenador-geral do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, de 'Curso de Economia Política' (Atlas), aposta na tendência da irreversibilidade do afastamento baseado nos índices ruins da economia brasileira em 2015.

O colunista Reginaldo Leme faz suas apostas para a grande final da Stock Car.

Clodoaldo Meneguello Cardoso, do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, propõe uma reflexão sobre os valores humanos nas relações da comunidade acadêmica com a realidade nacional e internacional.

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor de Direito e Processo do Trabalho da pós-graduação da PUC-SP e sócio fundador do escritório Freitas Guimarães Advogados Associados, trata da questão da 'pejotização' em tempos de crise.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.