Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 13

O Estadão Noite desta sexta-feira, 13, traz a análise de Gustavo Rabay Guerra, advogado e professor, doutor em Direito, Estado e Constituição pela UnB, sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

Rafael R. Ioris, professor de História Latinoamericana na Universidade de Denver, por sua vez, questiona as alternativas tomadas para a erosão socioeconômica e política do País.

Isabelle Anchieta, doutora em Sociologia pela USP e professora da PUC, trata da agressividade nos discursos em torno da crise brasileira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, comenta as previsões para a atividade econômica a partir da medição mensal do Banco Central.

Para completar a edição, Renato Xavier, pesquisador do Programa de Pós-graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) em Relações Internacionais, discorre sobre a possível política externa brasileira 'à la Temer'.

O leitor pode baixar a edição a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão disponível nas lojas GooglePlay e AppStore para ipad ou celular.