Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 13

O Estadão Noite desta sexta-feira, 13, traz a análise de Marcelo Vigliar, especialista em Direito Eleitoral, advogado do Lucon Advogados e membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, sobre o problema por trás das doações ocultas, aprovadas pelo Congresso mas barradas pelo STF.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', escreve sobre os 'sintomas da crise institucional no Brasil'.

Celso Ming explica o fator mais relevante envolvendo as contas da Petrobrás, que teve prejuízo de R$ 3,76 bilhões no terceiro trimestre.

Sérgio Augusto parte do movimento #AgoraÉQueSãoElas para ressaltar sua admiração por Clarice Lispector.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, Reginaldo Leme levanta suas principais expectativas para a próxima disputa nas pistas.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.