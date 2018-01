Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 14

O Estadão Noite desta sexta-feira, 14, traz a análise de R, professor da FGV e vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre a chacina ocorrida na noite dessa quinta-feira na Grande SP.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', aborda a questão da governabilidade da presidente Dilma Rousseff no atual cenário político.

Celso Ming discorre sobre declarações de economistas sobre a política do ajuste fiscal e recomendações de adoção de políticas econômicas anticíclicas.

Adriana Carranca, jornalista e escritora, escreve sobre o simbolismo por trás da bandeira americana hoje hasteada em Havana.

Para completar a edição, Reginaldo Leme comenta a 'Corrida do Milhão'.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.