Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 15

O Estadão Noite desta sexta-feira, 15, traz a segunda parte da análise de Marcos Fernandes G. Da Silva, pesquisador associado de políticas públicas (CEPESP/FGV), professor de microeconomia e governo (FGV/EAESP e DireitoGV) e economista da Fundação Getulio Vargas, sobre o que é ser de direita e ser de esquerda no Brasil.

Laurence Duarte Colvara, pró-reitor de Graduação da Unesp, debate a Base Nacional Comum Curricular.

Fabrício H. Chagas Bastos e Sean W. Burges , professores e pesquisadores do Australian National Centre for Latin American Studies da Australian National University, escrevem sobre o tumulto político na América Latina.

Bruno Garcia Borragine e Daniel Leon Bialski, criminalistas do escritório Bialski Advogados Associados, analisam a Lei 13.245/2016, que garante maior segurança para advogados na defesa de clientes.

Para completar a edição, o jornalista esportivo do Estadão Gonçalo Jose de Sousa Junior explica como a corrupção e o doping colocam em xeque futuro do esporte.

