Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 16

O Estadão Noite desta sexta-feira, 16, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas), sobre o atual cenário político e econômico.

O colunista José Paulo Kupfer, por sua vez, escreve sobre a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB.

Daniel Gerber, criminalista, especializado em Direito Penal, do escritório Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, comenta o caso da faxineira acusada de roubar um bombom de um delegado.

Fabrício H. Chagas Bastos, doutor pela USP e pesquisador do Australian National Centre for Latin American Studies da Australian National University, trata da fala do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, sobre a possível incorporação do Brasil no Tratado Transpacífico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, Felipe Ades, médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, explica por que a fosfoetanolamina sintética não pode ser considerada um medicamento contra o câncer.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.