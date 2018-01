Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 18

O Estadão Noite desta sexta-feira, 18, traz uma análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor de "Curso de Economia Política" sobre o pacote fiscal anunciado pelo governo.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, comenta as recentes declarações do presidente Assad em relação à responsabilidade do Ocidente sobre a crise na Síria.

Geraldo Miniuci, professor Associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, escreve sobre o debate acerca da legalização da maconha e outras drogas no Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os advogados José Nantala Bádue Freire (mestre em Direito Internacional Privado) e Fabio Martins Di Jorge

(especialista em Direito Público e Privado) discorrem sobre o financimanto privado de campanhas eleitorais.

Para completar a edição, Aline Ferreira de Carvalho da Silva, mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Cambridge (Inglaterra), ressalta a necessidade de proteção de dados dos cidadãos na internet, a partir do caso 'Tudo sobre Todos'.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.