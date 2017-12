Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 18

O Estadão Noite desta sexta-feira, 18, traz duas análises sobre a substituição de Joaquim Levy por Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda: do diretor da sucursal de Brasíliae do colunista

O advogado e economista José-Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas), trata dos 'efeitos colaterais' da decisão do STF sobre o rito do impeachment.

André Luiz Domingues Torres, advogado Especialista em Direito Previdenciário e sócio do Crivelli Advogados Associados, escreve sobre o veto à desaposentação.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli comenta a chegada do argentino Edgardo Bauza ao São Paulo.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.