Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 22

O Estadão Noite desta sexta-feira, 22, traz a análise de Flávio Augusto Cicivizzo, especialista em Direito Comercial e sócio da Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, sobre os programas de compliance, que ganharam força no Brasil com atuação do Ministério Público.

José Luiz Riani Costa, professor do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, faz uma reflexão sobre a aposentadoria no Brasil, por conta do Dia do Aposentado, comemorado em nosso País em 24 de janeiro.

Carter Gonçalves Batista, tributarista e coordenador do Núcleo Contencioso Tributário do Nelson Wilians e Advogados Associados, escreve sobre o que o STF ainda não disse sobre a (in) constitucionalidade do sistema de cotas.

Jayme Souza-Neto, pesquisador Fapesp e Coordenador do Laboratório Vectomics do Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu, analisa a epidemia de dengue no Estado e alerta que o cenário é preocupante para os próximos meses.

Para completar a edição, Raphael Ramos, jornalista esportivo do Estadão, comenta a fase de 'internacionalização' do futebol brasileiro.

