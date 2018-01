Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 23

O Estadão Noite desta sexta-feira, 23, traz a análise de, pesquisador do Australian National Centre for Latin American Studies da Australian National University e doutor pela USP, sobre o cenário da política sul-americana.

Monica Herz, Manuela Viana e Ana Telles, professora e pesquisadoras, respectivamente, do Instituto de Relações Internacionais (IRI) da PUC-Rio, questionam a necessidade do acordo entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SESEG) e a Drug Enforcement Agency (DEA) contra o narcotráfico.

Rafael Alcadipani, professor de Estudos Organizacionais da FGV-EAESP e visiting scholar no Boston College, EUA, comenta o caso em que um policial foi preso após denúncia de tortura.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', discorre sobre os custos da irresponsabilidade fiscal da União.

Para completar a edição, Caroline Caires Galvez, advogada da área de Direito Tributário e Previdenciário da Innocenti Advogados Associados, escreve sobre a desaposentação.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.