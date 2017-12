Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 25

O Estadão Noite desta sexta-feira, 25, traz as análises de João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, e dos economistas André R. Sathler e Valdemir Pires sobre o desemprego no Brasil.

Celso Ming, colunista do Estadão, comenta o projeto de lei do senador José Serra (PSDB-SP) que desobriga a Petrobrás de ser a única operadora do pré-sal.

Paulo Daniel Watanabe, pesquisador do Programa San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUC-SP) e professor do curso de Relações Internacionais das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), questiona se a Coreia do Norte realmente apresenta uma ameaça para o mundo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Glauco de Pierri escreve sobre a escolha do novo presidente da Fifa.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.