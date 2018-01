Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 26

O Estadão Noite desta sexta-feira, 26, traz a análise de, coordenador do curso de direito da FGV-SP, e Juliana Maggi Lima, membro da comissão de diversidade sexual da OAB-SP, sobre a legalização do casamento gay nos Estados Unidos.

Miguel Pereira Neto, sócio do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri Advogados e presidente da Comissão Permanente de Estudos sobre Corrupção, Crimes Econômicos, Financeiros e Tributários do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), comenta a questão do sigilo de correspondência a partir do caso do bilhete atribuído a Marcelo Odebrecht apreendido pela PF na Operação Lava Jato.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor, entre outras obras, de Curso de Economia Política (Atlas), discorre sobre o 'dilema de Levy' em relação a uma redução da meta fiscal.

Sueli Guadelupe de Lima Mendonça, Coordenadora Institucional do Pibid/Unesp e representante do Estado de SP no Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Pibid - FORPIBID, escreve sobre como o ajuste proposto pelo governo poderá afetar a educação e formação de professores no País.

Para completar a edição, Pedro Paulo Lourival Carriello, defensor público, e Rodrigo Baptista Pacheco, 2º Subdefensor Público-Geral do Rio de Janeiro, propõem um outro olhar para a política nacional contra as drogas.

