Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 27

O Estadão Noite desta sexta-feira, 27, traz a análise do colunistasobre como as instituições estão funcionando no Brasil com as recentes prisões de empreiteiros e políticos corruptos. O economista e advogado, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' (Atlas), por sua vez, também trata da quebra de paradigma político e cultural no Brasil com os recentes desdobramentos da Lava Jato.

Karabekir Akkoyunlu, professor do Centro de Estudos do Sudeste Europeu, Universidade de Graz, na Áustria, discorre sobre a tensão entre Rússia e Turquia a partir da derrubada do caça russo pelas Forças Armadas turcas na fronteira com a Síria.

Os advogados Fábio Henrique Ferreira Souza e José Nantala Bádue Freire, do escritório Peixoto & Cury Advogados, explicam a decisão do Supremo a respeito da prisão do senador Delcídio Amaral nessa quinta-feira, 26.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Ciro Campos escreve sobre a trajetória do São Paulo nos últimos meses e a indefinição em relação ao futuro do clube.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.