Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 28

O Estadão Noite desta sexta-feira, 28, traz as análises de Igor Rocha, economista e pesquisador na Universidade de Cambridge, Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, e José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Unb, sobre a economia brasileira a partir dos dados do PIB divulgados hoje pelo IBGE.

A edição também conta com o artigo da escritora Adriana Carranca, que trata da crise migratória na União Europeia lembrando do caso do Rio Saint Lawrence, onde, em 1847, operários descobriram uma vala comum com seis mil corpos de imigrantes.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.