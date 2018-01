Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 29

O Estadão Noite desta sexta-feira, 29, traz a análise de João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP, sobre a desqualificação de adversários no embate político das redes sociais.

José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, escreve sobre as medidas necessárias para se restabelecer a confiança na economia brasileira.

Ernesto Tzirulnik, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro - IBDS, discorre sobre a queda da ciclovia no Rio e a responsabilidade civil sobre esse tipo de caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Flávio Codeço Coelho, professor da Escola de Matemática Aplicada da FGV e coordenador do Sistema InfoDengue, ressalta a importância da vigilância e controle da dengue, zika e chikungunya.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite comenta a pré-lista de Dunga para a disputa da Copa América do Centenário.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.