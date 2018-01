Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 30

O Estadão Noite desta sexta-feira, 30, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de Economia Política' sobre a desordem nas contas públicas., por sua vez, trata dos discursos do governo e do PT em relação à política econômica e necessidade de ajuste.

Valdemir Pires, professor da Unesp, trata da seleção e recrutamento de funcionários e servidores por concurso público na administração pública municipal.

As advogadas Caroline Brandt e Flavia Leardini discorrem sobre a participação do Ministério Público nos acordos de leniência e conquistas da Lei Anticorrupção.

Para completar, a advogada Amine Abib escreve sobre a proteção de marcas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.