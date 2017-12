Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 4

O Estadão Noite desta sexta-feira, 4, traz a análise do economista e advogado, professor de Administração Pública da Unb e autor de 'Curso de economia política', sobre a situação da presidente Dilma Rousseff frente ao pedido de abertura do impeachment.

Rafael R. Ioris, professor de História Latinoamericana na Universidade de Denver, por sua vez, trata do risco e do sentimento de frustração em relação às instituições políticas, tidas como cada vez menos capazes de responder às demandas da população.

Marcio Cammarosano, presidente da Comissão de Estudos de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), comenta a ação civil pública de ressarcimento de danos e por atos de improbidade administrativa contra o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e três secretários municipais das áreas de transportes e finanças.

Fabio Martins Di Jorge, advogado da área civil da Peixoto & Cury Advogados, escreve sobre a política pública de controle do sigilo.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Glauco de Pierri faz uma 'rápida volta ao passado' para comentar os recentes casos de corrupção no futebol.

