Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 5

O Estadão Noite desta sexta-feira, 5, traz uma reflexão de André Rehbein Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, sobre os impostos e a coesão social.

Marcello Maurício dos Santos, advogado e sócio da área tributária do escritório Chiarottino e Nicoletti Advogados, trata das novas alíquotas do IR sobre o ganho de capital.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, do 'curso de Economia Política' (Atlas), por sua vez, discorre sobre o fragilidade do governo e a insatisfação popular.

Celso Ming, colunista do Estadão, analisa os últimos dados sobre a inflação no Brasil.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Raphael Ramos escreve sobre a situação de Neymar nos tribunais e o reflexo disso nos campos.

