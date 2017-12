Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 6

O Estadão Noite desta sexta-feira, 6, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da UNB, sobre o exaurido sistema político brasileiro frente às crises que assolam o País.

O colunista José Paulo Kuper analisa o dados do IPCA de abril, que serve mais como alerta do que como decepção em relação à queda da inflação.

Fernando Reinach, por sua vez, mostra como já há evidências sufientes para relacionar o vírus zika com a epidemia de microcefalia no Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Rubens Paiva reforça a necessidade da leitura (mais 'obrigatória' que por prazer) pelas crianças e jovens brasileiros.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli mostra por que o futebol brasileiro volta para o divã, sem prazo para se acertar.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.