Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 14

O Estadão Noite desta sexta-feira, 14, traz a análise do economista Sergio Vale sobre o impacto da Operação Lava Jato no mercado. De acordo com ele, empreiteiras devem ficar mais arredias nas negociações com o governo e a Petrobrás pode ficar em estado de paralisia - o que traria consequências devastadoras para a economia. Celso Ming, por sua vez, cobra do governo uma rápida resposta aos diversos sinais de crise. Para completar a discussão econômica, José Paulo Kupfer explica em vídeo os dados do Caged sobre geração de emprego.

Também na edição de hoje Sandra Flores Gutiérrez, pesquisadora da Universidade Nacional Autônoma do México e integrante do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Unesp, comenta o clima político em seu país após o desaparecimento de estudantes em Iguala. Ana Paula Pellegrino e Renata A. Giannini, pesquisadoras do Instituto Igarapé, discorrem sobre a (des) igualdade de gênero no sistema político brasileiro e suas consequências. O colunista Reginaldo Leme, finalmente, escreve sobre a reta final da decisão do campeonato da Stock Car em Salvador.

