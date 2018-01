Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 16

O Estadão Noite desta sexta-feira, 16, traz a análise de Fabrício Felamingo, professor de Direito Internacional da PUC-SP, sobre a pena de morte no mundo, a partir do caso do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que deve ser executado na Indonésia neste fim de semana.

Julia Duailibi, jornalista e blogueira do Estadão, avalia os discursos do governador Geraldo Alckmin sobre a crise de abastecimento de água em São Paulo.

Marcos Cordeiro Pires, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, discorre sobre a democracia, liberdade de expressão e tolerância após o atentado ao jornal Charlie Hebdo, a ameaça do aumento da xenofobia e islamofobia.

Fabrício H. Chagas Bastos, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, retoma os Objetivos do Milênio, estabelecidos no ano 2000 pela Organização das Nações Unidas, para ressaltar as dificuldades atuais em relação às estratégias de desenvolvimento global.

Para completar a edição, Raquel Lazzari Leite Barbosa, professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp, questiona métodos de avaliação e planejamento de Educação no País.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.