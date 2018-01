Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 17

O Estadão Noite desta sexta-feira, 17, traz a análise do economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, sobre o compromisso da equipe econômica em dar mais credibilidade às metas fiscais, traçadas com base em um cenário mais realista.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, traça um paralelo entre os grupos extremistas Boko Haram e Estado Islâmico.

Tomaz Espósito Neto, professor de Relações Internacionais da FADIR/UFGD, comenta as relações sino-brasileiras a partir dos contratos firmados entre Petrobrás e o Banco de Desenvolvimento da China (CDB).

José Roberto de Toledo, colunista do Estadão, explica o que está por trás das últimas pesquisas que indicam um número cada vez maior de brasileiros 'sem partido'.

Para completar a edição, Reginaldo Leme aposta em uma vantagem de Massa na disputa durante o pôr do sol do GP do Bahrein.

