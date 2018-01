Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 24

O Estadão Noite desta sexta-feira, 24, traz a análise de Eloísa Machado de Almeida, professora e coordenadora do Supremo em Pauta, sobre a extradição de Henrique Pizzolato.

Fabrício H. Chagas Bastos, doutor e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, e Edgar F. dos Santos, mestre em Estudos Globais pela Universidade de Viena e pela Universidade de Leipzig, discorrem sobre a política da UE em relação ao fluxo de imigração na região.

O advogado Marcelo Mascaro Nascimento, mestre em Direito do Trabalho pela USP, explica pontos do polêmico Projeto de Lei da terceirização. A advogada Letícia Maria Andrade Trovão Moreno, por sua vez, trata da Lei Geral das Antenas, sancionada com vetos pela presidente Dilma Rousseff.

Para completar a edição, o colunista Reginaldo Leme discorre sobre as próximas disputas quentes nas pistas.

