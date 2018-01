Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 3

O Estadão Noite desta sexta-feira, 3, traz a análise de Renato de Mello Jorge Silveira, advogado, professor Titular da Faculdade de Direito da USP e conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, sobre situações, como a do estupro coletivo no Rio, em que um caso chocante clama a tipificação inédita de um crime (e sua pena).

José Matias-Pereira, economista, advogado e professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, discorre sobre o desafio do governo interino de Michel Temer diante da crise de governabilidade que se instalou no País.

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, questiona se os brasileiros poderiam adotar a 'fórmula italiana' para superar os problemas econômicos atuais.

O editor de esportes Robson Morelli escreve sobre a seleção de Dunga para a Copa América Centenária e a expectativa de que alguns talentos consigam recuperar o 'brio' perdido no 7 a 1 para a Alemanha.

Por fim, Eurídice Gomes da Silva Hernandes, assistente de Microeconomia do Governo e mentora do Projeto 'Tamo Junto' no Curso de Graduação em Administração Pública da Escola de administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, trata de dilemas morais na economia a partir do caso do 'mercado de sangue'.

