Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira,6

No Estadão Noite desta sexta-feira,6, o colunista de economia do Estadão, Celso Ming, faz uma análise sobre o mau recomeço do governo Dilma que, segundo ele, perdeu mais uma oportunidade para dar uma virada decisiva em outra área de administração desastrada ao indicar o atual presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, para a cadeira de Graça Foster.

José Matias-Pereira, economista e advogado, doutor em ciência política pela Universidade Complutense de Madri, Espanha, pós-doutor em administração pela USP, professor e pesquisador da Universidade de Brasília, escreve sobre a dimensão da corrupção no Brasil.

A economista, mestra e doutoranda em Desenvolvimento Econômico, Ana Luíza Matos de Oliveira, explica a situação do governo em relação a possíveis cortes em gastos sociais.

Roberto Pereira D'Araujo, diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina) faz uma análise sobre a crise no setor energético e os risco de falta de energia em algumas regiões do País. Para ele, os erros vão da turbina até a tomada.

Os trotes violentos aos calouros universitários é o tema discutido por Nelson Pedro-Silva, professor doutor de Psicologia na Universidade Estadual Paulista (Unesp), Câmpus de Assis, e autor do livro "Indisciplina e bullying" e por Solange Loos da Rocha, psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) no artigo Trotes brutais e o valor da vida.

