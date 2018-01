Os destaques do 'Estadão Noite' desta sexta-feira, 6

O Estadão Noite desta sexta-feira, 6, traz a análise do professor da Escola de Sociologia e Política de SP Aldo Fornazieri sobre a especulação política gerada a partir do sigilo - e vazamento seletivo de nomes - da lista de Janot.

Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, discorre sobre as contradições do caso Cesare Battisti.

Gilberto de Castro Moreira Junior, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP, explica a isenção de Imposto de Renda na compra e venda de imóveis.

Thiago Acca, coordenador da linha de acesso à terra do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA) da FGV Direito SP, comenta o caso da reintegração de posse do Parque Augusta.

Para completar a edição, Maria José Soares Giannini, pró-reitora de Pesquisa da Unesp, comenta a baixa participação das mulheres na Ciência.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.