Os destaques do Estadão Noite desta sexta-feira, 7

O Estadão Noite desta sexta-feira, 7, traz uma análise de Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia', sobre os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Ela analisa a Alemanha hoje no contexto da UE, lançando algumas questões sobre seu futuro político e econômico.

O colunista José Paulo Kupfer comenta o IPCA de outubro e explica como a inflação deve, no entanto, continuar persistentemente alta. Segundo ele, a estratégia convencional para combater o problema não está surtindo o efeito desejado.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas na Ufgd, avalia os acordos de integração na América do Sul a partir do último encontro da Aliança do Pacífico e Mercosul. Relembrando a história de recorrentes aspirações idealistas e parcos resultados, ele ressalta a necessidade de que modelos de acordos sejam reinventados.

Savanna Ramos, professora da Unesp, parte de uma pesquisa recente realizada pela rede Avaaz com 80 mil pessoas para levantar as principais prioridades para o governo nos próximos anos.

Para completar, Reginaldo Leme narra sua conversa com Nico Rosberg para lançar a questão: qual piloto merece mais nesta temporada da Fórmula-1?

