Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 1

O Estadão Noite desta terça-feira, 1, traz a análise de Dora Kramer sobre o comportamento do ex-presidente Lula na crise política e econômica do País e diante das denúncias envolvendo o seu nome.

Marcos Fernandes G. da Silva, pesquisador associado de políticas públicas (CEPESP/FGV), professor de microeconomia e governo (FGV/EAESP e DireitoGV), analisa a polêmica da nova regulação do pré-sal.

Daniel Bialski, criminalista e sócio do escritório Bialski Advogados Associados, escreve sobre a prisão do vice-presidente do Facebook na América Latina.

Geraldo Miniuci, professor associado do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da USP, discorre sobre a questão da liberdade de expressão está intimamente ligada ao que se considera blasfêmia numa sociedade.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli ressalta a fragilidade do Palmeiras, São Paulo e Grêmio na temporada da Libertadores.

