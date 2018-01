Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 14

O Estadão Noite desta terça-feira, 14, traz a análise de Raquel Gontijo, pesquisadora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), sobre o acordo com o Irã. João Fernando Finazzi, da mesma instituição, comenta o peso do narcotráfico no México a partir do caso da 'fuga de de El Chapo'.

Dora Kramer, colunista do Estadão, escreve sobre a postura do governo em relação às 'pedaladas fiscais' e o TCU.

Alexandre César Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mostra como programas de proteção ao emprego podem, na verdade, beneficiar empresas e sair do bolso do próprio trabalhador.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli ressalta a importância da valorização de diferentes esportes, tomando como ponto de partida o desempenho da canoagem brasileira no Pan de Toronto.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.