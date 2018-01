Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 18

O Estadão Noite desta terça-feira, 18, traz a análise de, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP e coautor do livro 'Vinte centavos: a luta contra o aumento', sobre o perfil dos manifestantes que aderiram ao ato do último domingo.

O colunista Celso Ming trata do resultado da arrecadação do governo federal em julho divulgado hoje pela Receita Federal.

O editor de esportes Robson Morelli escreve sobre a polêmica das partidas às 11h da manhã e impactos sobre os jogadores.

Dora Kramer, por sua vez, discorre sobre o clima em Brasília com a espera de uma possível apresentação da denúncia do procurador-geral, Rodrigo Janot, contra o deputado Eduardo Cunha ao STF.

Para completar a edição, João Eduardo Hidalgo, doutor em Comunicação pela USP e pela Universidad Complutense de Madrid, e professor da Faculdade da Unesp, propõe uma reflexão sobre a importância de obras controversas como o

'Mein Kampf'.

