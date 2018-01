Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 19

O Estadão Noite desta terça-feira, 19, traz a análise de Heloisa Pait, professora de sociologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e membro do conselho consultivo da Open Knowledge Brasil, sobre as prévias democratas nos Estados Unidos, que expressam preocupação com o poder econômico nas eleições.

Marcos Cordeiro Pires, professor livre docente de Economia Política Internacional da Unesp, Câmpus de Marília, comenta os problemas atuais da economia chinesa e a armadilha da renda média.

Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC), doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, ambos pela USP, escreve sobre os "rolezinhos", que para ele, são um fenômeno à espera de compreensão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O colunista do Estadão Celso Ming, analisa a postura do Banco Central, que aproveitou o informe do FMI para dar uma virada na política de juros pretendida.

Para completar a edição, Almir Leite, jornalista esportivo do Estadão, comenta o fantasma da corrupção, que agora ronda também as quadras de tênis.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.