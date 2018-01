Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 2

O Estadão Noite desta terça-feira, 2, traz a análise do engenheiro agrônomo, diretor da consultoria MB Agro, sobre o novo plano agrícola e pecuário anunciado hoje.

Luciano Anderson de Souza, professor doutor de Direito Penal da USP e membro da Comissão de Estudos de Direito Penal do IASP, discorre sobre a redução da maioridade penal e a contraproposta preparada pelo governo para a questão.

Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, comenta a renúncia de Joseph Blatter ao cargo de presidente da Fifa.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, ressalta o pessimismo da coalizão árabe em relação ao avanço do Estado Islâmico (EI).

Para completar a edição, o advogado Paulo Bessa, sócio do Tauil & Chequer Advogados, dá sugestões para melhorar o Conselho Administrativo de Recursos Federais (Carf), após denúncias de corrupção investigadas pela Operação Zelotes.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.