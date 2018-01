Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 22

O Estadão Noite desta terça-feira, 22, traz a análises de dois especialistas sobre o cenário econômico e a maior cotação do dólar desde o Plano Real:, economista-chefe da MB Associados e o colunista

Dora Kramer, por sua vez, trata das últimas tentativas do ex-presidente Lula em fazer acordos com o PMDB para garantir a governabilidade de Dilma.

O jornalista esportivo Gonçalo Junior mostra como a Copa do Brasil se torna prioridade para times que não conseguem ter bom desempenho no Campeonato Brasileiro.

Para completar, João Manuel Marques Cordeiro, professor da Unesp, comenta a decisão do Supremo Tribunal Federal pelo fim das doações de empresas para campanhas partidárias.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.