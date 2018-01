Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 3

O Estadão Noite desta terça-feira, 3, traz as análises de dois especialistas sobre as intenções de voto para a Prefeitura de SP realizada pelo Datafolha: Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor da Unb e autor de 'Curso de Economia Política', escreve sobre a atual crise econômica no Brasil. Celso Ming, por sua vez, trata do resultados da balança comercial.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta a 'novela' em relação ao horário do jogo do Corinthians com o Coritiba.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.