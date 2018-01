Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 30

O Estadão Noite desta terça-feira, 30, traz a análise do economista, professor da Unesp, sobre o impasse grego.

O colunista do Estadão Celso Ming, por sua vez, escreve sobre o novo plano de negócios da Petrobrás.

A fala da presidente Dilma sobre a delação premiada é assunto para Dora Kramer, colunista do Estadão, e Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta o novo fracasso do futebol brasileiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.