Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 4

O Estadão Noite desta segunda-feira, 4, traz a análise de, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre o agravamento da crise política especialmente com a conflituosa relação que se estabeleceu entre o governo e o presidente da Câmara.

Leandro Piquet Carneiro, professor do Instituto de Relações Internacionais e Pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, discorre sobre políticas públicas e conivência com o crime organizado.

O economista Valdemir Pires, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, escreve sobre a preocupação com a desigualdade no Brasil no contexto de mudanças da política econômica.

A colunista do Estadão Dora Kramer aborda a segunda prisão do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e os impactos sobre o ex-presidente Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar, o jornalista esportivo Glauco de Pierri comenta os sorteios dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.