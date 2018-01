Os destaques do 'Estadão Noite' desta terça-feira, 5

O Estadão Noite desta terça-feira, 5, traz a análise do advogado criminalista e sócio do escritório Bialski Advogados Associados, Daniel Leon Bialski sobre as lutas na advocacia criminal, que marcaram o ano de 2015.

Mariangélica de Almeida, advogada, mestre e professora de Direito Ambiental, coordenadora do Núcleo Ambiental do Nelson Wilians Advogados Associados, comenta sobre como 2015 foi um ano excepcional em matéria ambiental e deixa para o Brasil um legado importante.

Wagner Iglecias, doutor em sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP,

escreve sobre o acirramento da luta entre esquerda e direita na Venezuela.

O jornalista esportivo do Estadão, Luís Augusto Monaco, analisa a nomeação de Zidane para o cargo de técnico do time espanhol Real Madrid.

Para completar a edição, Jean Marcel Carvalho França, professor de História do Brasil da Unesp de Franca, analisa o culto à juventude, buscando argumentos para a questão: o que, afinal, querem os jovens estudantes contestadores?

